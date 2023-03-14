Сальдо заявил, что в Херсонской области готовятся к запуску три порта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — ПРАЙМ. В Херсонской области готовятся к запуску в работу три порта, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Их мы сейчас готовим к работе. Это будут не пассажирские перевозки. Это транспортные артерии для перевозки грузов", — сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия".
По его словам, основные портовые сооружения Херсонской области сосредоточены в Геническе, Скадовске и Хорлах.
Сальдо подчеркнул, что, к примеру, порт в Геническе в Азовском море будет востребован для поставки стройматериалов для строительства нового города на Арабатской стрелке.
"Морские порты уже готовы к работе", — подчеркнул Сальдо.
Он также добавил, что в Херсонской области рассматривают вопрос восстановления паромной переправы между портом Скадовска и турецким городом Зонгулдак.
"У нас когда-то существовало и сейчас рассматривается вопрос восстановления паромной переправы, которая действовала из Скадовска на Турцию в город Зонгулдак. Этот город побратим Херсона. Паромная переправа экономически была сильно востребована", — сказал Сальдо.
https://1prime.ru/regions/20230314/840069667.html
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