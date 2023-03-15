МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Штормовой ветер и сильные осадки могут нарушить на этой неделе жизнеобеспечение населения на территории трех регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). На Сахалине и в Хабаровском крае задержали более десятка авиарейсов

"Порывы ветра до 25 метров в секунду и выпадение до 20 миллиметров осадков в Сахалинской области, Хабаровском крае и на севере Красноярского края могут привести к сбоям в работе систем жизнеобеспечения населения. В этих субъектах существует вероятность ограничения транспортного сообщения и нарушения энергоснабжения населенных пунктов", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Ученые института отмечают, что на европейской части страны аналогичные риски ожидаются в Свердловской и Челябинской областях, а также на всей территории Приволжского федерального округа, кроме Пермского края и Башкирии.