МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Дамаск признаёт новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов территориями: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад. Путин сообщил о росте товарооборота России и Сирии

РИА Новости первым из мировых СМИ поговорило с Асадом сразу после его переговоров в Кремле.

"Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если не бы не случилась война, это исторически российские территории", — сказал сирийский лидер, отвечая на вопрос, признает ли Дамаск новые границы РФ.

Асад напомнил, что Сирия признала эти регионы еще до того, как они присоединились к России.

"Этот вопрос для нас ясен с самого начала, и мы не будем колебаться в своей позиции. Позиция Сирии — четкая и в то же время решительная, у нас есть убежденность по этому вопросу, не только ради дружбы с Россией, но и потому, что эти территории — территории России", — сказал президент Сирии.

По его словам, эта позиция основана на исторических фактах.

"Они были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что во времена (Владимира) Ленина. На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля. Мы убеждены в этой позиции", — заявил Асад.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 16 марта.