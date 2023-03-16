МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Женихи из Омска, Перми и Новосибирска меньше всех потратили на обручальные кольца в 2022 году, а мужчины из Петербурга и Саратова, напротив, оказались самыми щедрыми, свидетельствуют данные ювелирного бренда Sokolov, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Россиян научили, как заставить банк вернуть украденные мошенниками деньги

"В топ самых щедрых женихов по итогам 2022 года вошли жители Санкт-Петербурга (средний чек на обручальное кольцо — 11 042 рублей), Саратова (10 214 рублей) и Москвы (10 175 рублей). Меньше всего за обручальное кольцо согласны заплатить по-прежнему женихи из Омска (5 844 рублей) и новые "самые экономные города": Пермь (6 882 рубля) и Новосибирск (7 352 рублей)", — говорится в исследовании.

Отмечается, что при этом больше всего средний чек на свадебные кольца вырос за год в Саратове (+36%), Челябинске (+33%) и Екатеринбурге (+26%), в то время как в Москве и Санкт-Петербурге средний чек увеличился менее чем на 15%. Наименьший рост среднего чека зафиксирован в Тюмени, Перми, Омске и Уфе.

От региона к региону различаются также и предпочтения в выборе материала этого ювелирного изделия. "Например, кольца из белого золота чаще всего покупают в Новосибирске, Иркутске, Уфе и Казани, из желтого золота — в Краснодаре, Челябинске и Тюмени, а вот в Воронеже, Омске и Москве отдают предпочтение позолоченному серебру", — подчеркнули в компании.

Кроме того, набирает популярность мода на покупку отдельного кольца на помолвку, — больше всего она прижилась в Волгограде, где средний чек за него составил рекордные 23 524 рубля. Также на такие кольца много тратили в Саратове (23 027 рублей). А наименьший средний чек оказался в Челябинске (13 212 рублей), Ярославле (15 264 рубля) и Воронеже (15 848 рублей).

"Судя по продажам помолвочных колец, предложение руки и сердца россиянки чаще получали в январе, феврале и декабре, а вот обручальные кольца им покупали активнее всего в марте, августе и октябре", — добавляется в исследовании.