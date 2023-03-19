МАРИУПОЛЬ, 19 мар — ПРАЙМ. Программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подготовят к 1 апреля, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Мариупольские предприниматели получат льготные кредиты, заявил Хуснуллин

"Мы же сейчас готовим программы до 1 апреля. Там серьезные программы получают, много работы, хотим организационно все эти вопросы запустить", — сказал вице-премьер.

Хуснуллин также попросил Путина разрешить ему после утверждения программ пожить неделю в Мариуполе, а потом в каждом из новых регионов.

Кремль сообщил, что президент России прилетел в Мариуполь на вертолете, затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. В поездке его сопровождал Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. В микрорайоне "Невский" Путин поговорил с горожанами. Также он осмотрел береговую линию города. Во время поездки по городу президент был за рулем, Хуснуллин рассказал о восстановлении города.