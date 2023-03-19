МОСКВА, 19 мар ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых он узнал от жителей Мариуполя, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Программы развития новых регионов подготовят к 1 апреля, заявил Хуснуллин

"Во время общения с президентом жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и оформления российских паспортов. Президент даст поручения разобраться с ситуацией", — сказал Песков.