Путин даст поручения решить проблемы жителей Мариуполя
Песков: Путин даст поручения решить проблемы, о которых он узнал от жителей Мариуполя
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МОСКВА, 19 мар ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых он узнал от жителей Мариуполя, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Во время общения с президентом жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и оформления российских паспортов. Президент даст поручения разобраться с ситуацией", — сказал Песков.
https://1prime.ru/regions/20230319/840117209.html
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