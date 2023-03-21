В Крыму объявили четыре дополнительных нерабочих дня
В Крыму ввели четыре дополнительных нерабочих днях в связи с религиозными праздниками
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. В Крыму ввели четыре дополнительных нерабочих дня, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов.
Выходные приурочены к религиозным праздникам: Пасхе, Ураза-байраму, дню Святой Троицы и Курбан-байраму.
Таким образом жители республики будут отдыхать 17 и 21 апреля, а также 5 и 30 июня, уточнили в пресс-службе губернатора. В эти дни крымчане смогут увидеться с родственниками и отметить праздники вместе с ними, подчеркнул Аксенов.
Он заявил, что в Крыму уважают традиции всех народов, и назвал межконфессиональный мир важнейшей основой общества.
https://1prime.ru/regions/20230321/840139684.html
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