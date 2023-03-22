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Систему противоракетной обороны Москвы модернизируют до конца года
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В Москве модернизируют систему противоракетной обороны, работы завершат в текущем году. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время заседания коллегии ведомства... ПРАЙМ, 22.03.2023
регионы, экономика, новости, москва, минобороны рф, сергей шойгу
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. В Москве модернизируют систему противоракетной обороны, работы завершат в текущем году. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время заседания коллегии ведомства.
Министр отметил, что войска должны быть обеспечены перспективными системами, это одно из главных направлений развития российских ВКС.
Модернизацию ПРО в столице будет завершена в текущем году, добавил он.