МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. В Москве модернизируют систему противоракетной обороны, работы завершат в текущем году. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время заседания коллегии ведомства.

Министр отметил, что войска должны быть обеспечены перспективными системами, это одно из главных направлений развития российских ВКС.

Модернизацию ПРО в столице будет завершена в текущем году, добавил он.