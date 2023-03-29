МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Омской области Александра Бурков. Об этом свидетельствует указ, размещенный на сайте Кремля. Путин допустил ухудшение экономической ситуации в России из-за санкций

Согласно документу, Бурков подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Врио губернатора назначен Виталий Хоценко, который в июне прошлого года возглавил правительство ДНР.

В ходе встречи с Хоценко Путин отметил, что региону предстоит решить еще очень много задач, в том числе в экономической и социальной сферах.