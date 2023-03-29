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Путин принял отставку главы Омской области
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Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Омской области Александра Бурков. Об этом свидетельствует указ, размещенный на сайте Кремля. Согласно документу, Бурков подал... ПРАЙМ, 29.03.2023
регионы, экономика, новости, регионы, владимир путин, отставка, омская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Омской области Александра Бурков. Об этом свидетельствует указ, размещенный на сайте Кремля.
Согласно документу, Бурков подал заявление о досрочном прекращении полномочий.
Врио губернатора назначен Виталий Хоценко, который в июне прошлого года возглавил правительство ДНР.
В ходе встречи с Хоценко Путин отметил, что региону предстоит решить еще очень много задач, в том числе в экономической и социальной сферах.