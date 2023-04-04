МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Минфин России предлагает утвердить единые правила предоставления финансовой поддержки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2023 году, согласно проекту, предлагается ввести упрощенный порядок предоставления поддержки из федерального бюджета, сообщается в телеграм-канале министерства. В ДНР создали Счетную палату

"Минфин России предлагает утвердить единые правила предоставления финансовой поддержки новым регионам в 2023 году. Так, предлагается установить упрощенный порядок предоставления финансовой поддержки из федерального бюджета. Это поможет ускорить доведение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры на территориях новых субъектов РФ", — говорится в сообщении.

Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Как отмечает министерство, проектом постановления предусматривается утверждение единых правил предоставления иных межбюджетных трансфертов, устанавливающих общие подходы к порядку и условиям их предоставления новым регионам. "Деньги будут доводиться по аналогии с правилами оказания разовой финансовой помощи за счет средств резервного фонда правительства РФ", — поясняют в Минфине.

При этом, как отмечается в сообщении, цели и планируемые результаты предоставления трансферта, уровень софинансирования и распределение по отдельным субъектам РФ будут устанавливаться распоряжением правительства РФ.

Как следует из пояснительной записки к проекту, решения по реализации мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры на территории новых регионов РФ с объемом финансового обеспечения до 10 миллиардов рублей предлагается принимать рабочей группой по реализации специального инфраструктурного проекта, а с объемом финансового обеспечения, превышающим 10 миллиардов рублей, — предлагается принимать председателем правительства РФ.