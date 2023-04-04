МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подумать о докапитализации региональных промышленных фондов. Путин призвал добиться технологического суверенитета России

"Нужно повысить эффективность и долю участия в поддержке проектов со стороны региональных фондов развития промышленности. Здесь нужно подумать над этими гарантиями и так далее… Все равно возникает вопрос, если бюджеты регионов каких-то позволяют, как у Сергея Семеновича (Собянина, мэра Москвы — ред.), ну что же гарантировать, тогда гарантии нужно давать. А если своих ресурсов не хватает, тогда надо записывать это в госдолг, потому что тогда за спиной гарантирующих субъектов встает федеральный бюджет. Или это пустая гарантия, которая ничего не будет значить для участия экономической деятельности. Но продумать это, конечно, нужно обязательно", — сказал Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.

В ряде случаев, по его словам, такие региональные фонды могут и должны более эффективно участвовать в реализации региональных проектов "с учетом местной специфики".

"Поэтому прошу правительство поработать и подумать над возможностью докапитализации в региональных фондах, в том числе с использованием средств ФНБ, определить конкретные суммы и этапы докапитализации. Понимаю, что мы очень бережно подходим к ФНБ и это правильно, но исходя из необходимости нужно посмотреть на то, как и по каким программам у нас идут расходы в рамках ФНБ. Ведь некоторые из этих крупных проектов, которые финансируется нами из ФНБ, они по целому ряду обстоятельств, в том числе объективного характера, связанного с этими санкциями, о которых мы говорим, они так или иначе все равно вправо сдвигаются, на более отдаленную перспективу. А значит ресурсы там освобождаются. Я не говорю, что нужно бездумно это делать, конечно, нужно все посчитать, но такой источник надо иметь в виду", — отметил президент РФ.