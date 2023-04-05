Путин призвал поддержать предпринимателей в новых регионах
Путин заявил, что нужно оказывать поддержку предпринимателям на новых территориях
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно оказывать поддержку предпринимателям на новых территориях.
Глава государства также отметил, что спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасности местного населения.
"В том числе оказывать действенную поддержку местным предпринимателям. Очевидно, что в новых субъектах федерации, по сути, приходится с чистого листа выстраивать всю систему по обеспечению общественной безопасности и законности", — сказал Путин.
https://1prime.ru/regions/20230405/840294290.html
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