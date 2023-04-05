МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно оказывать поддержку предпринимателям на новых территориях. ГД в первом чтении запретила взыскивать долги по кредитам в новых регионах

Глава государства также отметил, что спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасности местного населения.

"В том числе оказывать действенную поддержку местным предпринимателям. Очевидно, что в новых субъектах федерации, по сути, приходится с чистого листа выстраивать всю систему по обеспечению общественной безопасности и законности", — сказал Путин.