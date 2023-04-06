МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Образование опасных заторов льда на реках может привести на этой неделе к наводнениям на территории пяти регионов трех федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Доходы в регионах выросли в среднем на 13 процентов, заявил Мишустин

"Высокий риск формирования опасных заторов льда с подтоплением низменных участков местности существует на реках Мста, Ловать, Паша и Оять в Новгородской, Ленинградской, Тверской, Вологодской областях и на реках бассейна Уссури в Приморском крае", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что аналогичные риски также есть на малых реках Алтайского края и Хакасии. Кроме того, высока вероятность подтопления объектов инфраструктуры склоновыми стоками воды в Красноярском, Забайкальском краях, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Иркутской областях.

Ранее сообщалось, что толщина льда на реках европейской территории России составляет от 10 до 60 сантиметров. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах — от 48 сантиметров до 1 метра, а в Якутии, на севере Красноярского края и Ханты-Мансийском автономном округе — почти полтора метра.