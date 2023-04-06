МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо пообещал нарастить уровень газификации в регионе. Путин предложил расширить железнодорожные перевозки в новых регионах

Сальдо, в свою очередь, сообщил, что уровень газификации области составляет всего 27%.

"Надо поднимать… Обязательно займемся, для людей это имеет большое значение, мы это понимаем. Это и в домохозяйствах другая ситуация будет, и экономика будет совсем по-другому подниматься", — сказал Путин в ходе встречи.