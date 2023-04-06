Путин пообещал нарастить уровень газификации в Херсонской области
Путин: власти "обязательно займутся" наращиванием уровня газификации в Херсонской области
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо пообещал нарастить уровень газификации в регионе.
Сальдо, в свою очередь, сообщил, что уровень газификации области составляет всего 27%.
"Надо поднимать… Обязательно займемся, для людей это имеет большое значение, мы это понимаем. Это и в домохозяйствах другая ситуация будет, и экономика будет совсем по-другому подниматься", — сказал Путин в ходе встречи.
https://1prime.ru/regions/20230406/840303728.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.