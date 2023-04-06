МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту РФ Владимиру Путину создать в регионе агропромышленный кластер, глава государства поддержал идею. Путин пообещал нарастить уровень газификации в Херсонской области

"Земледелие налажено все, но есть недостаток у нас овощехранилищ, холодильников, которые на территории могли сохранять эту продукцию до лета… Нужны круглогодичные. Знаменитая херсонская продукция — помидоры, арбузы, виноград, это все могло бы дальше (идти) на всю территорию Российской Федерации. Поэтому есть такое предложение… пойти по пути создания агропромышленного кластера, который включил бы в себя переработку, хранение и дальнейшую транспортировку", — сказал Сальдо во время встречи с Путиным.

"Вы имеете в виду создание государственного кластера или частного?" — уточнил президент.

Врио губернатора пояснил, что можно создать агрокластер на основе государственно-частного партнерства. "Там не очень большие вложения нужны, но они окупятся в ближайшие года два… Сумма примерно около 25 миллиардов (рублей) нужны, чтобы построить", — уточнил Сальдо.

По его мнению, это приведет к выравниванию цен на территории Херсонской области и позволит обеспечить поставки на общероссийский рынок.

"Очень хорошо. И для России в целом очень полезно, а для Херсонской области вдвойне-втройне, поскольку это основной вид производства. Хорошо, обязательно поможем", — резюмировал Путин.