Российский регион поставит в Китай продукцию на три миллиарда рублей
Новгородская область договорилась о поставках в Китай продукции на три миллиарда рублей
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ПЕКИН, 8 апр — ПРАЙМ. Новгородская область поставит в Китай различную продукцию на общую сумму около трех миллиардов рублей, об этом договорилась делегация региона в ходе рабочего визита в КНР, который продлится до 12 апреля.
"В целом, на сегодняшний день объем подтвержденных поставок около 3 миллиардов рублей, это то, о чем договорились за последнюю неделю", — рассказал губернатор Андрей Никитин.
По его словам, пока что речь идет о пробных партиях, но в дальнейшем поставки могут увеличиться и перерасти в стабильное партнерство.
Никитин подчеркнул, что спектр отправляемой продукции будет очень широким – от фанеры и радиоэлектроники до меда. Благодаря этому доля КНР во внешней торговле Новгородской области в 2023 году может вырасти до 30%, отметил он.
Пищевые компании региона уже нашли партнеров среди китайских торговых сетей, а предприятия, работающие для атомной промышленности, закрепили свои договоренности по контрактам на дальнейшее строительство АЭС в Китае, добавил губернатор.
https://1prime.ru/regions/20230408/840325265.html
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