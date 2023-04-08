ПЕКИН, 8 апр — ПРАЙМ. Новгородская область поставит в Китай различную продукцию на общую сумму около трех миллиардов рублей, об этом договорилась делегация региона в ходе рабочего визита в КНР, который продлится до 12 апреля. СМИ: Китай наращивает мощь юаня, чтобы бросить вызов доминированию доллара

"В целом, на сегодняшний день объем подтвержденных поставок около 3 миллиардов рублей, это то, о чем договорились за последнюю неделю", — рассказал губернатор Андрей Никитин.

По его словам, пока что речь идет о пробных партиях, но в дальнейшем поставки могут увеличиться и перерасти в стабильное партнерство.

Никитин подчеркнул, что спектр отправляемой продукции будет очень широким – от фанеры и радиоэлектроники до меда. Благодаря этому доля КНР во внешней торговле Новгородской области в 2023 году может вырасти до 30%, отметил он.

Пищевые компании региона уже нашли партнеров среди китайских торговых сетей, а предприятия, работающие для атомной промышленности, закрепили свои договоренности по контрактам на дальнейшее строительство АЭС в Китае, добавил губернатор.