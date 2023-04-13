МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил проработать возможность расширения программы трудовой мобильности для арктических территорий России до уровня дальневосточных регионов, сообщили в аппарате полпредства. "Росатом" рассказал о сооружении ледоколов и плавучих АЭС для Арктики

Во время рабочей поездки в Архангельскую область Трутнев ознакомился с работой центра судоремонта "Звездочка" в Северодвинске, которая является ведущей судоремонтной верфью России. Уточняется, что мощности верфи позволяют выполнять все виды судовых ремонтов, модернизацию и переоборудование кораблей, судов и морской техники всех классов и назначений.

"По итогам посещения Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с Минтрудом России, руководством Архангельской области и АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" проработать возможность расширения программы трудовой мобильности (переезд работников) для регионов Арктической зоны РФ до уровня регионов ДФО", — говорится в сообщении.

По словам Трутнева, которые приводятся в сообщении, сегодняшняя действительность показала, что размещение части заказов на оборудование оказалось не очень хорошей идеей. Поэтому "мы должны размещать производства техники внутри нашей страны. И особенно это касается техники, от которой зависит оборона страны, её безопасность и развитие", приводятся в сообщении слова Трутнева.