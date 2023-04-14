МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочего визита обсудил с руководством новых регионов страны первоочередные меры по организации отгрузки зерновых культур из портов Мариуполя и Бердянска, мощность порта Бердянск будет увеличена до 150 тысяч тонн в месяц, сообщается в телеграм-канале министерства. Путин предложил расширить железнодорожные перевозки в новых регионах

"В ДНР министр совместно с врио главы республики Денисом Пушилиным осмотрел порт Мариуполя. Определили первостепенные шаги по запуску зернового терминала, а также возможность использования для транспортировки зерновых культур судов, доставляющих в республику строительные грузы", — говорится в сообщении.

Министр отметил, что, с учетом очень хорошего урожая прошлого года и достаточно неплохих перспектив по этому году, нужны очередные ворота, которые позволят экспортировать российское зерно в порты третьих стран.

"И, конечно же, порт Мариуполя должен играть очень существенную роль в этой работе. Мы сегодня посмотрели эту площадку, действительно, пока мы не настолько активно его используем, насколько могли бы, но при этом есть все возможности для того, чтобы быстро и нормально систему работы по экспорту зерна", — подчеркнул министр.

Также министр посетил морской порт Бердянск, обсудив восстановление этого объекта с председателем совета министров Запорожской области Антоном Кольцовым. "Определенные отгрузки зерновых уже идут, но, конечно, нам эту работу надо расширять", — сказал министр. Были рассмотрены инвестиционные проекты, которые "позволят уже в этом году увеличить мощности порта по отгрузке зерновых культур до 150 тысяч тонн в месяц".

Также министр посетил село Осипенко, в котором при содействии Минсельхоза обустроят детскую и спортивную площадки.