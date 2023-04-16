МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Кабмин расширил границы территории опережающего развития "Камчатка", общий объем инвестиций в новые проекты составит более 350 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства. Путин призвал использовать кадровый потенциал регионов

"Правительство расширило границы территории опережающего развития "Камчатка". Решение позволит модернизировать производственный комплекс по добыче нерудных строительных материалов и создать базу для обслуживания строительной техники. Общий объем инвестиций в новые проекты составит более 350 млн рублей", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале кабмина.

Так, в Елизовском районе Камчатского края и в Петропавловске-Камчатском будет реализовываться инвестпроект, предполагающий модернизацию комплекса по добыче щебня и гравия: на карьерах "Пионерский-4" и "Заозерный" заменят оборудование, что позволит увеличить объемы производства продукции более чем в 2 раза.

В Петропавловске-Камчатском на карьере "Заозерный" появятся мощности для производства строительных пеноблоков. Мишустин призвал к более слаженной работе по развитию промышленности

Ввод в эксплуатацию всех новых производственных линий намечен на начало 2024 года.

В городе Елизово запланировано строительство производственно-складской базы для обслуживания и ремонта специальной стройтехники. База начнет работать во II квартале 2024 года.

Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития, призванных стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций. Количество резидентов ТОР в ДВФО – 659, объем инвестиций по соглашениям – более 4,9 триллионов рублей. Вложено свыше 2,14 триллиона рублей частных инвестиций и создано 58 тысяч рабочих мест.