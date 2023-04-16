МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Правительство расширило территорию морского порта Певек на Чукотке, в его границы вошли новые участки территории и акватории у мыса Наглейнын, где будет построен морской терминал для отгрузки продукции Баимского горно-обогатительного комбината, сообщила пресс-служба кабмина. Грузооборот морских портов России вырос за первый квартал

Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

"В границы морского порта Певек в Чукотском автономном округе войдут дополнительные участки территории и акватории у мыса Наглёйнын, где планируется построить морской терминал для отгрузки продукции Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК)", — говорится в сообщении.

Пропускная способность терминала составит около 2 миллионов тонн грузов в год. Три четверти этого объема придется на медный концентрат из месторождения Песчанка, разработкой которого занимаются предприятия ГОК. Ввод терминала в эксплуатацию намечен на 2026 год. ФАС предложила субсидировать поставки угля и мазута на Дальний Восток

"Появление нового морского терминала в порту Певек будет способствовать реализации инициативы социально-экономического развития страны "Круглогодичный Севморпуть" — увеличению суммарного объема грузоперевозок по СМП до 150 миллионов тонн к 2030 году", — отметили в кабмине.

В начале марта 2023 года правительство утвердило объем бюджетных инвестиций в строительство морского терминала у мыса Наглёйнын. В 2023-2026 годах они составят более 27,6 миллиарда рублей.

Северный морской путь — кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тысячи километров. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции.

Баимская золотомедная площадь — одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений меди с потенциалом создания масштабного низкозатратного производства на базе открытого рудника. Освоение этой зоны предполагает строительство горно-обогатительного комбината и всей необходимой инфраструктуры.