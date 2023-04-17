МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Лидерами по темпу роста числа занятых среди российских регионов в 2022 году стали Севастополь, Тува и Ингушетия, самые большие отрицательные показатели — в Пензенской и Мурманской областях, свидетельствует исследование РИА Новости. Новые регионы получат два миллиарда рублей на программу агролизинга

ДИНАМИКА РЫНКА ТРУДА

Как отмечают эксперты, завершившийся 2022 год был для российского рынка труда благоприятным. Еще в начале года были обоснованные опасения относительно динамики занятости на фоне вводящихся западных санкций, однако экономическая ситуация оказалась намного лучше мрачных прогнозов, и по итогам года безработица снизилась до исторического минимума. Если на конец 2021 года уровень безработицы составлял 4,3% (по методике Международной Организации Труда, МОТ), то в конце 2022 года безработица в России опустилась до рекордно низкого значения в 3,7%.

Время поиска работы также заметно снизилось в 2022 году, отмечают аналитики. Если в начале года среднее время нахождения в статусе безработного составляло 6,8 месяца, то в декабре этот показатель опустился до 5,9 месяца. По мнению экспертов РИА Новости, быстрые время поиска работы и низкий уровень безработицы свидетельствуют о заметном дефиците кадров. Тенденции на рынке труда в прошедшем году определялись, с одной стороны, демографическими и миграционными факторами, а с другой — заметным ростом спроса на работников в ряде отраслей экономики, в частности в сфере гособоронзаказа. В целом в России в 2022 году работу имели более 72 миллиона человек, что на 0,4%, или на 0,26 миллиона человек, больше, чем в 2021 году.

Для выявления региональных различий эксперты РИА Новости провели очередное ежегодное исследование и составили пятый по счету рейтинг регионов по динамике рынка труда, для целей рейтинга она определялась как прирост (снижение) количества занятых в возрасте 15-72 года в 2022 году по отношению к 2021.

УЛУЧШЕНИЕ СИТУАЦИИ

Согласно результатам исследования, в 2022 году в 45 регионах число занятых увеличилось, а в 40 сократилось. Эксперты отмечают, что суммарный прирост занятых у регионов с положительной динамикой составил 620 тысяч человек, что в 2 раза больше, чем суммарное сокращение у регионов, показавших снижение.

В процентном отношении наибольший прогресс по росту занятости в 2022 году отмечен в Севастополе (+14,6%), Республике Тыва (+8,5%) и Республике Ингушетия (+8,1%), они являются лидерами рейтинга. В целом же в 2022 году приростом числа занятых выше среднего характеризовались 39 регионов России, а приростом более 2% – 16 регионов.

Лидером по абсолютному приросту числа занятых в 2022 году стала Республика Дагестан. В этом регионе за прошедший год количество занятых увеличилось на 92,5 тысячи или на 8%. Несмотря на рост занятости, уровень безработицы в Республике Дагестан по-прежнему остается одним из самых высоких в России – 12,2% по итогам 2022 года (15,1% годом ранее).

Второе и третье места по абсолютному приросту числа работающих занимают Алтайский край, где занятость за год выросла почти на 68 тысяч человек, и Ленинградская область (+59,4 тысячи человек). Несколько меньший прирост показали: Саратовская область (+33 тысячи занятых), Севастополь (+32,4 тысячи занятых) и Ростовская область (+25,4 тысячи занятых). Также в первую десятку по абсолютному приросту числа работающих вошли: Республика Башкортостан, Чеченская Республика, Московская область и Ставропольский край. В целом первая десятка регионов за последний год обеспечила прирост чуть менее 400 тысяч занятых.

Несмотря на прогресс в динамике занятости, во многих регионах лидерах по-прежнему наблюдается высокая безработица, отмечают аналитики. В Ингушетии доля безработных в 2022 году составляет 28,7%, в Дагестане – 12,2%, а в Карачаево-Черкесии — 9,9%. Аналитики предполагают, что рост занятости в этих регионах является следствием наличия свободных рук, так как во многих других регионах России безработица уже опустилась ниже естественного уровня, и дальше наращивать занятость практически невозможно.

ЛИДЕРЫ ПО ОБЩЕЙ ЗАНЯТОСТИ

Согласно исследованию, лидером по числу занятых является Москва, где работают 7,1 миллиона человек. Это фактически 10% от общероссийского количества работников. Еще чуть более 4 миллионов человек работает в Московской области, что является вторым результатом среди регионов России.

На третьем месте по количеству занятых располагается Санкт-Петербург — немного более 3 миллионов работников. При этом Ленинградская область, где число занятых составляет 1,02 миллиона человек, оказалась на шестом месте по количеству работников. Таким образом, в двух крупнейших российских агломерациях работают более 15 миллионов человек, то есть более 20% всех работников.

Еще в трех регионах количество занятых превысило 2 миллиона человек. В Краснодарском крае трудятся почти 2,7 миллиона человек, в Ростовской области – 2,1 миллиона человек, а в Свердловская области – чуть более 2 миллионов человек. В целом более 1 миллиона человек было зафиксировано в 23 регионах.

Эксперты считают, что можно говорить о высокой концентрации рабочей силы в России. На топ-3 региона приходится более 21% всех работников. При этом треть всех работников сосредоточена в семи регионах, а 50% всех работников трудятся в 16 регионах России.

СОКРАЩЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

Согласно исследованию, сокращением числа работающих в 2022 году характеризовались 40 регионов. При этом в двух регионах сокращение было существенным, а число работающих снизилось более чем на 3%. В процентном отношении наибольшая потеря занятости наблюдается в Пензенской и Мурманской областях (-4,7% и —3,2%).

Помимо вышеназванных двух регионов также в замыкающую пятерку рейтинга входят: Чукотский автономный округ (-3%), Новгородская область (-2,8%) и Красноярский край (-2,8%).