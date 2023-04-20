МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков в ходе встречи по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным принял его предложение возглавить Красноярский край и поблагодарил за доверие. Путин предрек усиление тренда многополярности мира

"Вы в курсе, в материале того, что такое Красноярский край для России, его значимость для страны в целом, и, мне кажется, вполне подошли к тому, что можете возглавить такой важный субъект РФ, как Красноярский край. Вы сами к этому готовы?" — спросил глава государства.

Котюков, который сам родился в данном регионе, поблагодарил Путина за доверие и согласился.

Президент сообщил, что переговорил с прежним губернатором Красноярского края Александром Уссом и отметил его вклад в регион на этой должности. Усс сообщил ранее, что получил от Путина предложение продолжить работу на федеральном уровне.

"Я только что разговаривал с действующим губернатором, с Уссом Александром Викторовичем. Да, он многое сделал для развития края, безусловно, достаточно посмотреть — вы как действующий пока замминистра финансов России видите, что стало с региональными финансами за последние годы", — сказал Путин и добавил, что Котюков может рассчитывать на помощь прежнему губернатора. Путин отметил важность участия людей в принятии муниципальных решений

"Уверен, что передача дел пройдет в деловом, товарищеском ключе, и если будет необходимость, всегда сможете опереться на то, что было сделано, на его опыт руководства краем. Здесь у меня нет никаких сомнений, что деловая атмосфера будет обеспечена", — сказал он.

Котюков пообещал, что использует в регионе весь наработанный потенциал.

"Максимально весь свой потенциал, который наработал, все возможности, которыми обладаю, буду применять для решения насущных, актуальных вопросов для жителей родного края", — сказал Котюков, поблагодарив президента за поддержку.

Будущий глава Красноярского края также заверил, что в ближайшее время погрузится в вопросы развития региона.

"В этих направлениях, конечно, есть более детальные вопросы, и я рассчитываю в самое кратчайшее время погрузиться в актуальный их статус и просил бы о возможности доложить более подробно с учетом этой актуализации", — сказал он.