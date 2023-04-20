МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Котюкова врио губернатора Красноярского края и прекращении полномочий Александра Усса. Власти Красноярска сообщили, когда в городе начнет строиться метро

"Принять отставку губернатора Красноярского края Усса А.В. по собственному желанию. Назначить Котюкова Михаила Михайловича временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Красноярского края", — говорится в сообщении.

Усс 20 апреля 2023 года сообщил, что президент России предложил ему продолжить работу на федеральном уровне, занимаясь при этом и вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010), орденом Александра Невского (2021), почетным знаком Совета Федерации РФ "За заслуги в развитии парламентаризма" (2004), почетным знаком "За вклад в развитие Красноярского края" (2014), высшей юридической премией "Юрист года" (2014), орденом Святого благоверного князя Данила Московского II степени Русской православной церкви (2005) и другими наградами.