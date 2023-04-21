В Крыму проверят депутатов Украины на наличие активов на полуострове
Депутат Крыма Константинов: депутатов Украины проверят на наличие крымских активов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — ПРАЙМ. Депутатов Верховной рады Украины проверят на наличие крымских активов, в случае выявления таковых, будет поставлен вопрос об их национализации, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
"Мы проверим депутатов Верховной рады Украины на наличие у них крымских активов. В случае выявления таковых, будет поставлен вопрос об их национализации", — сказал Константинов.
По его словам, украинские политики и бизнесмены в свое время активно скупали земли и недвижимость в Крыму, а затем с целью их сокрытия и сохранения контроля перерегистрировали на доверенных лиц и родственников.
https://1prime.ru/regions/20230421/840435882.html
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