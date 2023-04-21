СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — ПРАЙМ. Депутатов Верховной рады Украины проверят на наличие крымских активов, в случае выявления таковых, будет поставлен вопрос об их национализации, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Украину обвинили в уничтожении польского фермерства

Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

"Мы проверим депутатов Верховной рады Украины на наличие у них крымских активов. В случае выявления таковых, будет поставлен вопрос об их национализации", — сказал Константинов.

По его словам, украинские политики и бизнесмены в свое время активно скупали земли и недвижимость в Крыму, а затем с целью их сокрытия и сохранения контроля перерегистрировали на доверенных лиц и родственников.