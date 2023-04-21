МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Делегация из Германии приедет в Крым и привезет гуманитарную помощь для людей, живущих на территории новых регионов России. Об этом агентству РИА Новости заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. В Крыму проверят депутатов Украины на наличие активов на полуострове

"Коренные жители Германии начали у себя на родине сбор гуманитарной помощи для населения новых регионов нашей страны", — сообщил он.

Делегация из ФРГ намерена посетить полуостров, чтобы самим доставить гуманитарную помощь в Херсонскую область, соседствующую с Крымом.