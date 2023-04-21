Делегация Германии привезет в Крым помощь для населения новых регионов
Немецкая делегация привезет в Крым гуманитарную помощь для новых регионов России
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Делегация из Германии приедет в Крым и привезет гуманитарную помощь для людей, живущих на территории новых регионов России. Об этом агентству РИА Новости заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Коренные жители Германии начали у себя на родине сбор гуманитарной помощи для населения новых регионов нашей страны", — сообщил он.
Делегация из ФРГ намерена посетить полуостров, чтобы самим доставить гуманитарную помощь в Херсонскую область, соседствующую с Крымом.
Планируется, что делегация приедет в мае этого года. В настоящее время стороны прорабатывают маршрут и программу из визита.
https://1prime.ru/regions/20230421/840436005.html
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