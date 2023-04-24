В Севастопольской бухте возобновили движение паромов и катеров
Движение паромов и катеров в Севастопольской бухте возобновили после атаки дронов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — ПРАЙМ. Власти Севастополя сообщили о возобновлении рейда в Севастопольской бухте после временной приостановки.
Движение пассажирских катеров и паромов вновь открыто, транспорт ходит согласно расписанию, отметили в городской Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.
Ранее рейд перекрыли в связи с атакой беспилотников. Один из объектов был уничтожен черноморским флотом, второй взорвался. По словам губернатора Михаила Развожаева, никакие городские объекты не были разрушены в результате инцидента.
https://1prime.ru/regions/20230424/840456014.html
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