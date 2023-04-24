СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — ПРАЙМ. Власти Севастополя сообщили о возобновлении рейда в Севастопольской бухте после временной приостановки. В Красном море пропала прогулочная яхта с тремя россиянами на борту

Движение пассажирских катеров и паромов вновь открыто, транспорт ходит согласно расписанию, отметили в городской Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее рейд перекрыли в связи с атакой беспилотников. Один из объектов был уничтожен черноморским флотом, второй взорвался. По словам губернатора Михаила Развожаева, никакие городские объекты не были разрушены в результате инцидента.