ХАБАРОВСК, 24 апр — ПРАЙМ. Круизные суда начнут строить в Хабаровском крае, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. Туроператор сообщил о росте туризма из Китая в Россию

"Поручил минтрансу совместно с минтуризма вплотную заняться вопросом строительства круизных судов на местных верфях. Это серьезно активизирует внутренние турпотоки в северные районы края", — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Как уточняет правительство региона, круизные суда будут рассчитаны на 150-200 мест. О количестве судов не сообщается.

Дегтярев заявил также, что даны поручения за счет средств Фонда национального благосостояния профинансировать проекты строительства гражданских судов водного транспорта и их предоставление по договорам лизинга на льготных условиях. Как уточняет правительство края, средний возраст парка превышает 30 лет. В планах начать замену флота за счет господдержки уже в следующем году. Всего за три года — с 2024 по 2027 — предлагается обновить 10 судов.

По данным министра транспорта и дорожного хозяйства края Ирины Горбачевой, речные перевозки водным транспортом в регионе осуществляются по 11 направлениям. В прошлом году пассажиропоток по сравнению с 2021 годом вырос на 10% — со 160 до 176 тысяч человек. По краевым маршрутам перевезено 58 тысяч пассажиров. В планах текущего года как минимум сохранить показатели предыдущего периода.