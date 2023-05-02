МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Больше всего жилья в пересчете на одного жителя России в 2022 году было введено в Ленинградской и Московской областях, меньше всего — на Чукотке и в Магаданской области, свидетельствуют данные исследования РИА Новости. Хуснуллин назвал основной источник финансирования строительства жилья

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕКОРД

Согласно исследованию, для строительной отрасли РФ 2022 год стал годом очередного рекорда. По данным Росстата, объем ввода жилья составил 102,71 миллиона квадратных метров, что на 11% выше, чем в 2021 году. Эксперты отмечают, что выросли темпы сдачи многоквартирных домов (плюс 4,1%), и жилых домов, построенных населением (плюс 11%). В пересчете на одного жителя России было введено 0,701 квадратных метра жилья, но диапазон значений показателя в российских регионах очень широк и отличается в разы.

Для оценки темпов жилищного строительства в России эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов РФ по вводу жилья. Регионы сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2022 году, в пересчете на одного жителя.

ИЗМЕНЕНИЯ ДИАПАЗОНА

Согласно исследованию, ввод жилья на одного жителя в регионах РФ изменялся в диапазоне от 0,07 до 1,961 квадратного метра жилья на человека.

В 2022 году объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами рейтинга отличался в десятки раз. Более одного квадратного метра всего жилья на человека введено в семи регионах РФ: в Ленинградской области, Московской области, Тюменской области, Чеченской Республике, Краснодарском крае, Калининградской и Сахалинской областях.

Эксперты отмечают, что, по сравнению с результатами предыдущего года, состав лидирующей группы изменился незначительно. Липецкой области не удалось сохранить высокие объемы жилищного строительства и удержаться в топе рейтинга, а в Чеченской Республике, наоборот, за прошедший год объем сдачи жилья вырос почти вдвое, что вывело регион в лидеры рейтинга.

На подступах к лидирующей группе находятся Севастополь, Республика Адыгея, Владимирская область, Ненецкий автономный округ и Калужская область – в этих регионах показатель ввода жилья на одного жителя превышает 0,85 квадратных метров.

Всего же в 21 регионе РФ ввод жилья превышает общероссийский уровень в 0,701 квадратных метра, и, по сравнению с результатами рейтинга прошлого года, их количество сократилось (24 региона в 2021 году).

Во всех лидирующих в рейтинге регионах объемы ввода жилья в 2022 году выросли. Наиболее заметный рост был в Чеченской Республике (плюс 96,8%), Московской области (плюс 53%) и Тюменской области (плюс 31,6%).

В замыкающей рейтинг группе регионы Дальнего Востока. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2022 году введено в Чукотском автономном округе (0,074 квадратных метров жилья на человека) и в Магаданской области (0,086 квадратных метров жилья на человека). Еще в двух регионах – Еврейской автономной области и Камчатском крае – в 2022 году было введено менее 0,25 квадратного метра жилья на человека.

Во всех перечисленных регионах объем строительства жилья не превышает 100 тысяч квадратных метров и, по сравнению с прошлым годом, в трех регионах темпы строительства выросли на 7-16,5%. В Еврейской автономной области жилья построили на 15,6% меньше, чем годом ранее.

ЛИДЕРЫ ПО ТЕМПАМ РОСТА СТРОИТЕЛЬСТВА

Согласно исследованию, положительная динамика темпов жилищного строительства наблюдается в 69 российских регионах, отрицательная – в 16.

Наиболее существенный рост объемов строительства был зафиксирован в Мурманской области (плюс 255,2%). На 100,8% выросли объемы строительства жилья в Ненецком автономном округе, в Чеченской Республике – на 96,8%, в Амурской области – на 67,3%, в Московской области – на 53%. В Республике Адыгее, Пермском крае и Владимирской области рост превысил 40%.

Существенно снизились объемы ввода жилья в Тамбовской области (минус 47,4%), Липецкой области (минус 38,8%), Белгородской области (минус 27,9%) и Томской области (минус 23,6%).

Что касается объемов введенного жилья в абсолютном выражении, то больше всего было построено в Московской области (14,1 миллиона квадратных метров), Краснодарском крае (7,6 миллиона квадратных метров) и Москве (6,8 миллиона квадратных метров). В Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Свердловской, Ростовской, Тюменской, Новосибирской областях и Чеченской Республике в 2022 году было введено более двух миллионов квадратных метров жилья. Эксперты отмечают, что, по сравнению с прошлым годом, состав лидирующей группы расширился на два региона. В сумме на регионы из этой группы приходится 53% введенного в России жилья.

Меньше всего жилья было введено в Чукотском автономном округе (4 тысячи квадратных метров), Магаданской области (12 тысяч квадратных метров), Еврейской автономной области (25 тысяч квадратных метров), Ненецком автономном округе (36 тысяч квадратных метров) и Камчатском крае (67 тысяч квадратных метров).

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ

Согласно исследованию, по итогам 2022 года в среднем по России уровень обеспеченности жильем составил 28,2 квадратных метра на человека. Во всех российских регионах лидирующей группы рейтинга по вводу жилья, за исключением Чеченской Республики, этот показатель выше. В замыкающей рейтинг группе таких регионов всего три.

Диапазон значений показателя обеспеченности населения жильем существенно изменяется от региона к региону. Лидером по этому показателю является Псковская область, где на каждого жителя приходится 36,8 квадратного метра. Менее всего жильем обеспечены в Республике Тыва – всего 14,8 квадратного метра на человека.

В 46 российских регионах обеспеченность жильем выше общероссийского уровня, в 14 из них на одного жителя приходится 33 и более квадратных метров. Ниже общероссийского уровня обеспеченность жильем в 39 регионах, и из них в двух значение показателя меньше 20 квадратных метров на человека — Тува (14,8 квадратных метров) и Ингушетия (16,1 квадратных метров).

ПРОГНОЗ

Эксперты отмечают, что, по данным Министерства строительства и ЖКХ, на текущий момент в России выданы разрешения на строительство 156 миллионов квадратных метров жилья, а площадь строящегося жилья – около 100 миллионов квадратных метров. Таким образом, аналитики считают, что итоги 2023 года для жилищного строительства могут оказаться на уровне 2022 года, но дальнейшие перспективы неясны.

Эксперты отмечают, что еще в 2022 году наметились негативные тенденции, которые продолжаются в текущем году, они замедлят динамику строительства. На снижении темпов ввода жилья сказываются невысокая покупательская активность и сокращение ипотечного кредитования, что ведет к уменьшению прироста средств покупателей на эскроу-счетах. По данным Росстата, объем жилищного строительства по итогам первого квартала 2023 года сократился на 1,2% относительно соответствующего периода прошлого года, заключают эксперты.