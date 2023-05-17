МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Минпромторг РФ совместно с ФАС ведет еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары в новых регионах страны, а также работает над совершенствованием логистики, сообщил журналистам вице-премьер — глава министерства Денис Мантуров. Минсельхоз профинансирует развитие инфраструктуры новых регионов

"У нас еженедельно ведется работа совместно с Росстатистикой, ФАС и регионами в части мониторинга цен. Работаем непосредственно с торговыми точками для формирования единого подхода по ценам, и самая главная задача на сегодняшний день — это обеспечить логистику", — сказал он, комментируя доступность социально значимых товаров в новых регионах РФ.

"С прошлого года уже проделана большая работа для обеспечения более ритмичной доставки продуктов и питания, и промышленной продукции для новых регионов за счет расширения пропускных пунктов. Сейчас устанавливаются досмотровые комплексы, которые обеспечат еще большую пропускную способность", — добавил он.

Мантуров также рассказал, что совместно с Минсельхозом РФ обеспечивается поддержка местных производителей, в частности, в сфере растениеводства и животноводства. Речь идет о поставках минеральных удобрений, ГСМ и допуске к программам льготного лизинга по сельхозмашиностроительной продукции.