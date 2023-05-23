МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий малому и среднему бизнесу из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей получать господдержку в РФ уже в 2023 году. Мантуров рассказал о еженедельном мониторинге цен в новых регионах

Документ, внесенный группой депутатов, разработан в рамках реализации мер по включению в правовую систему и юрисдикцию РФ хозяйствующих субъектов из этих регионов.

Для распространения на них мер поддержки, предусмотренных законом о развитии МСП, хозяйствующие субъекты, действующие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, должны быть включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Этот реестр формируется на основании сведений, поступающих в ФНС России в рамках предоставления налоговой отчетности за предшествующий календарный год. Госдума приняла закон о пенсионном обеспечении военных в новых регионах

В соответствии с действующим законодательством, вновь созданные на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей хозяйствующие субъекты получают статус МСП. Ранее созданные юрлица могут быть отнесены к субъектам МСП лишь в 2024 году на основе налоговой отчетности 2023 года, поскольку предоставление такой отчетности за 2022 год на этих территориях не предусмотрено.

Законопроект вносит изменения в закон о развитии МСП, чтобы компании малого и среднего бизнеса, действующие в четырех новых регионах РФ, получили доступ к мерам господдержки уже в текущем году. Для этого включение сведений о них в реестр МСП до момента сдачи налоговой отчетности за 2023 год будет осуществляться на основании данных Росстата о среднесписочной численности работников за последний доступный отчетный месяц.

При этом критерий по доходу учитываться не будет, поскольку у органов власти нет данных о доходе компаний в этих регионах за 2022 год, и в течение 2023 года предоставление таких сведений не предусмотрено. Росстат по мере получения статистической отчетности будет формировать перечни хозяйствующих субъектов из новых регионов, соответствующих критерию МСП по среднесписочной численности работников, и ежемесячно предоставлять перечни в ФНС России для включения в реестр.

"По состоянию на 10 мая 2023 года в реестр МСП в четырех субъектах Российской Федерации уже включены новые предприятия, это 68 тысяч субъектов МСП. А вот при принятии данного законопроекта дополнительно встанут на учет более 89 тысяч предприятий с количеством работающих 387 тысяч человек. Итого, статус предпринимателя получат уже в этом году, не откладывая на следующий год, 158 тысяч хозяйствующих субъектов", — сообщил на заседании Госдумы зампред профильного комитета по МСП Олег Голиков.