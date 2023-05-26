БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая — ПРАЙМ. Российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо" стартовал в Благовещенске — впервые после пандемии коронавируса в полноценном выставочном формате, передает корреспондент РИА Новости. Республика Сербская думает о возможности платить за российский газ в рублях

"В этом году ему присвоен статус федеральной площадки. Сегодня он является филиалом Восточного экономического форума. Я благодарю министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, корпорацию по развитию Дальнего Востока, Фонд "Росконгресс", наших китайских друзей за активное участие в этом форуме", — сказал в приветственном слове губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он отметил, что в Благовещенске сегодня идёт дождь, но, "как отметили китайские коллеги, это к деньгам".

Участников АЭФ поприветствовали заместитель председателя народного правительства провинции Хэйлунцзян Ван Исинь, мэр города Благовещенска Олег Имамеев и мэр города Хэйхэ Чжао Жунго.

Затем делегация отправилась по выставочным площадкам форума. В частности, гости побывали в сувенирном киоске "Селфи на границе", где китайские представители приобрели футболку с надписью "Здесь ближе к звёздам", затем зампред правительства Амурской области Павел Пузанов представил продукцию ГК "Агрокомплекс", посмотрели павильоны "Здравоешка", Тымлатского рыбокомбината с Камчатки, где гостям подарили наборы с "Омега-3", попробовали сыры с местной сыроварни "Ануфриев Егорофф Агрипина".

Затем делегации продемонстрировали крупную технику, после чего показали "Камазы", которые будут работать в рамках инвестпроектов "Газпром Гелий Сервис" в Амурской области. Эта техника будет перевозить сжиженный природный газ для котельных региона. Затем китайской делегации представили инвестиционный потенциал Приамурья, назвав ключевые объекты.

Сейчас началась работа дискуссионных площадок и круглых столов, ключевым событием сегодняшнего дня станет пленарная сессия "Российско-китайское экономическое сотрудничество на новом этапе: мост в будущее", где участвуют глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, губернатор Амурской области Василий Орлов, генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян, заместитель председателя Народного правительства провинции Хэйлунцзян Ван Исинь.