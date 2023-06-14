МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит из бюджета РФ 1 миллиард рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в новых регионах, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовых актов. Минфин рассказал, когда вступят в силу новые параметры топливного демпфера

"Утвердить прилагаемое распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Запорожской области и Херсонской области при реализации мероприятий, направленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства", – говорится в документе.

Согласно подписанному премьером Михаилом Мишустиным распоряжению, из федерального бюджета будут выделены трансферты бюджетам Донецкой и Луганской Народной республик – по 370 миллионов рублей, Запорожской и Херсонской областей – по 130 миллионов рублей.

Минэкономразвития, согласно документу, должно в течение 20 дней заключить соглашения с этими регионами о предоставлении им средств, а затем – контролировать их целевое использование.

Также на портале опубликованы изменения в госпрограмму "Экономической развитие и инновационная экономика", которые устанавливают условия использования перечисленными регионами федеральных бюджетных трансфертов. Региональные власти смогут направить эти средства на создание и развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса, в частности — государственных микрофинансовых организаций.

В правилах распределения средств отдельно указывается, что получатели господдержки не должны иметь задолженности или просрочек по налогам или по зарплате своим сотрудникам.