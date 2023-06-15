МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и Калужская область будут развивать сотрудничество в сфере развития промышленности. Соответствующее соглашение подписали губернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин в рамках Петербургского международного экономического форума-2023.

"Ценю конструктивное взаимодействие Калужской области с госкорпорацией ВЭБ.РФ, благодаря которому мы решаем ключевые социально-экономические задачи. Убеждён, что текущее соглашение ускорит комплексное развитие региона и его промышленной инфраструктуры. Совместная реализация проектов позволит повысить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность индустриальных территорий, а также увеличить приток частных инвестиций в новые производственные процессы", — прокомментировал событие Шапша.

Тарабрин в свою очередь отметил, что данное соглашение поможет вывести сотрудничество с Калужской областью на новый уровень. "Регион традиционно силен в машиностроении и металлообработке, хорошие результаты показывают предприятия фармацевтической и пищевой промышленности. Уверен, что сегодня мы делаем важный шаг как в развитии действующих предприятий, так и в поиске новых перспективных решений", — отметил Александр Тарабрин.