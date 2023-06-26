МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Десятый форум регионов России и Белоруссии начнет работу в Уфе в понедельник, сообщили организаторы. Силуанов оценил влияние долговой нагрузки на экономику регионов

"С 26 по 28 июня 2023 года в Уфе состоится юбилейный X Форум регионов России и Беларуси. Ежегодное событие проводится с 2014 года под патронатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Главными задачами форума являются укрепление межпарламентских, торгово-экономических, научно-образовательных, культурных связей двух стран, расширение деловых контактов, развитие перспективных направлений сотрудничества, отмечают организаторы.

Согласно деловой программе форума, 26 июня пройдет экскурсия по Уфе для официальной делегации и участников форума. А 27 июня будет работать выставка достижений народного хозяйства регионов России и Белоруссии, откроются торговые ярмарки. Также в здании уфимского конгресс-холла пройдут круглые столы и секционные заседания.

На пленарном заседании форума на тему "Десятилетие форума регионов России и Белоруссии: итоги и перспективы" 28 июня выступят спикер российского Совета федерации Валентина Матвиенко и председатель белорусского Совета республики Наталья Кочанова.

В рамках форума на различных площадках пройдут подписания межправительственных и межрегиональных соглашений о сотрудничестве, отметили организаторы мероприятия.