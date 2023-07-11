МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Карантин по бешенству ввели в селе Грибском Благовещенского района Приамурья, где больная дикая лисица напала на собаку местного жителя, сообщает управление ветеринарии по Амурской области. Строительство Керакского тоннеля в Приамурье вышло на завершающую стадию

"Карантин по бешенству введен в селе Грибском Благовещенского района. Опасное заболевание выявлено у дикой лисицы, которая зашла на подворье местного жителя и напала на собаку", — говорится в сообщении.

На помощь собаке бросилась девочка, она пыталась отогнать лису и в итоге оказалась оцарапана. Ребенка сразу же доставили в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь. Впоследствии лабораторные исследования подтвердили у лисы бешенство.

"В Амурской области случаи бешенства чаще всего регистрируются у диких хищников — лисиц и волков. Они и заносят заболевание в населенные пункты. У больных бешенством животных пропадает страх перед человеком — это один из признаков заболевания. В такой ситуации особенно важно, чтобы все домашние животные в селах были вакцинированы от бешенства. Процедура для владельцев бесплатная", — сказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

В настоящее время в очаге заболевания уже проведены все необходимые мероприятия. Ветеринарные специалисты проводят подворовой обход и повторно вакцинируют от бешенства животных.