МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Пожар на установке по переработке нефтепродуктов в Ангарске Иркутской области ликвидирован на 240 "квадратах", сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС России. В Ангарске загорелась установка по переработке нефтепродуктов

Ранее в МЧС сообщили, что в Ангарске произошел пожар на площади 240 "квадратов" на установке по переработке нефтепродуктов. По словам губернатора Игоря Кобзева, при пожаре никто не пострадал.

"В 08.25 (3.25 мск) пожар ликвидирован на площади 240 квадратных метров", — говорится в сообщении.