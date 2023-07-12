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В Ангарске потушили пожар на установке по переработке нефтепродуктов
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Пожар на установке по переработке нефтепродуктов в Ангарске Иркутской области ликвидирован на 240 "квадратах", сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС России. Ранее... ПРАЙМ, 12.07.2023
новости, регионы, экономика, россия, ангарск, пожар, ликвидация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Пожар на установке по переработке нефтепродуктов в Ангарске Иркутской области ликвидирован на 240 "квадратах", сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС России.
Ранее в МЧС сообщили, что в Ангарске произошел пожар на площади 240 "квадратов" на установке по переработке нефтепродуктов. По словам губернатора Игоря Кобзева, при пожаре никто не пострадал.
"В 08.25 (3.25 мск) пожар ликвидирован на площади 240 квадратных метров", — говорится в сообщении.