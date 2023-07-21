МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Минвостокразвития готово вместе с регионами арктической зоны России подготовить планы развития арктических опорных городов, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава министерства Алексей Чекунков. Путин призвал развивать арктическую зону

"Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики готово вместе с арктическими регионами подготовить комплексные планы развития опорных городов, а также агломераций, где несколько населенных пунктов используют общую инфраструктуру", — сказал Чекунков на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.

Он рассказал, что в рамках подготовки мастер-планов развития дальневосточных городов работали не только с урбанистами и архитекторами, но и анализировали структуру экономики и занятости, строили траекторию развития города от текущего состояния к целевому. Министр сообщил главе государства о готовности применить такой же подход в Арктике.

Чекунков напомнил, что арктическая зона России занимает 5 миллионов квадратных километров, а морская граница составляет почти 20 тысяч километров, и на всей протяженности есть стратегически важные объекты и оборонного, и экономического характера.

"Целесообразно определить опорные города и населенные пункты, обеспечивающие ключевые задачи в области безопасности, и в области экономики. В условиях ограниченных ресурсов сфокусированное развитие таких опорных городов позволит создать основу для закрепления людей и привлечения новых востребованных специалистов в Арктику", — отметил глава Минвостокразвития, добавив, что примером такого сфокусированного развития является план развития Норильска до 2035 года.