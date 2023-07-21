МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Дальневосточная льготная ипотека под 2% будет распространена на молодые семьи, которые живут в арктической зоне России, до 2030 года, заявил президент Владимир Путин. Путин призвал развивать арктическую зону

"Об арктической ипотеке. Думаю, что такая мера может стать серьезной поддержкой для граждан, проживающих в арктической зоне… Согласен с тем, чтобы распространить ее на молодые семьи, проживающие на территории арктической зоны, то есть для них льготная ставка по ипотечному кредиту тоже не будет превышать 2%. Срок действия такой меры предлагаю установить до 2030 года", — сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.

Он отметил, что дальневосточная льготная ипотека под 2% сыграла свою роль — с ее помощью 73 тысячи российских семей улучшили жилищные условия.