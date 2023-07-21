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Путин обещал распространить льготную ипотеку на молодые семьи в Арктике
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Дальневосточная льготная ипотека под 2% будет распространена на молодые семьи, которые живут в арктической зоне России, до 2030 года, заявил президент Владимир Путин. "Об... ПРАЙМ, 21.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Дальневосточная льготная ипотека под 2% будет распространена на молодые семьи, которые живут в арктической зоне России, до 2030 года, заявил президент Владимир Путин.
"Об арктической ипотеке. Думаю, что такая мера может стать серьезной поддержкой для граждан, проживающих в арктической зоне… Согласен с тем, чтобы распространить ее на молодые семьи, проживающие на территории арктической зоны, то есть для них льготная ставка по ипотечному кредиту тоже не будет превышать 2%. Срок действия такой меры предлагаю установить до 2030 года", — сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
Он отметил, что дальневосточная льготная ипотека под 2% сыграла свою роль — с ее помощью 73 тысячи российских семей улучшили жилищные условия.