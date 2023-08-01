КАЛИНИНГРАД, 1 авг — ПРАЙМ. Х5 Group, которая приобрела сети "Виктория" и "Дешево" в Калининградской области, взаимодействует с министерством экономического развития, промышленности и торговли региона, смена собственника должна пройти гладко и с сохранением рабочих мест, заявила РИА Новости глава ведомства Вероника Лесикова. X5 Group приобрела торговые сети "Виктория" и "Дешево"

"Крупные сделки в сетевой торговле Калининградской области не редкость, при этом смена собственников и брендов проходила достаточно гладко, с сохранением рабочих мест. Надеемся, что такие условия обеспечит на своих новых калининградских активах и руководство Х5 Group, с которым областной минэкпром находится в рабочем взаимодействии", — сказала Лесикова.

Ранее стало известно, что Х5 Group приобрела компанию "Виктория Балтия", которая управляет магазинами "Виктория" в Калининградской области, Москве и Московской области, магазинами "Дёшево" в Калининградской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом "КЭШ" в Калининграде. Отмечается, что действующий менеджмент "Виктория Балтия" продолжит управление компанией.

По ее словам, в регионе очень хорошо развита сетевая торговля, на ее долю приходится более 40% всей торговли региона. Мишустин упростил онлайн-торговлю Калининграда с материковой Россией

"Х5 групп уже несколько лет работает в Калининградской области: в 2020 году в регионе появились первые магазины их сети "Пятерочка", и они достаточно быстро здесь росли", — добавила Лесикова.

X5 Group — один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 22 682 магазина. В состав входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".