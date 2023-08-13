МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Какое направление в России считается самым грибным, выяснили аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха "Твил", проведя исследование в соцсетях. Об этом пишет РИА Новости. Опрос показал, как часто россияне отказываются от отпуска и ремонта

На первое место респонденты поместили Карелию — за нее проголосовали 49% опрошенных. Отмечается, что в Карелии мягкий и влажный климат, при этом лесов в регионе много, а людей сравнительно мало.

Вторым "самым грибным местом" была признана Архангельская область (15%). В частности, грибными россыпями славятся Коношский и особенно Шенкурский районы, расположенные на юге области.

На третьей строчке оказалась Башкирия, набравшая 11% голосов респондентов. Многих впечатляет, что успешная "тихая охота", по сути, гарантирована даже вблизи с облцентром — Уфой.

Четвертое место заняла Новгородская область (9%), которая почти на две трети покрыта лесами.

Пятое место досталось Подмосковью (8%), также в топ-10 вошли Ленинградская, Владимирская, Самарская, Ивановская области и Краснодарский край.