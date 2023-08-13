2023-08-13T05:00:00+03:00
2023-08-13T05:14:54+03:00
2023-08-13T05:00:00+03:00
2023
https://1prime.ru/regions/20230813/841415518.html
Опрос показал, где находятся самые грибные места в России
Регионы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Какое направление в России считается самым грибным, выяснили аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха "Твил", проведя исследование в соцсетях. Об этом пишет РИА Новости. На... ПРАЙМ, 13.08.2023
регионы, экономика, новости, россия, грибы, регионы, опрос
https://cdnn.1prime.ru/images/83362/08/833620883.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83362/08/833620883.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83362/08/833620882.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83362/08/833620882.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83362/08/833620869.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83362/08/833620869.jpg
https://1prime.ru/society/20230727/841199719.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Какое направление в России считается самым грибным, выяснили аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха "Твил", проведя исследование в соцсетях. Об этом пишет РИА Новости.
На первое место респонденты поместили Карелию — за нее проголосовали 49% опрошенных. Отмечается, что в Карелии мягкий и влажный климат, при этом лесов в регионе много, а людей сравнительно мало.
Вторым "самым грибным местом" была признана Архангельская область (15%). В частности, грибными россыпями славятся Коношский и особенно Шенкурский районы, расположенные на юге области.
На третьей строчке оказалась Башкирия, набравшая 11% голосов респондентов. Многих впечатляет, что успешная "тихая охота", по сути, гарантирована даже вблизи с облцентром — Уфой.
Четвертое место заняла Новгородская область (9%), которая почти на две трети покрыта лесами.
Пятое место досталось Подмосковью (8%), также в топ-10 вошли Ленинградская, Владимирская, Самарская, Ивановская области и Краснодарский край.