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На АЗС в Махачкале ликвидировали открытое горение
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На месте пожара в Махачкале объявлена ликвидация открытого горения, идет проливка и разборка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В 01:21 (мск) на месте... ПРАЙМ, 15.08.2023
регионы, экономика, новости, россия, дагестан, пожар, ликвидация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. На месте пожара в Махачкале объявлена ликвидация открытого горения, идет проливка и разборка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В 01:21 (мск) на месте пожара в Махачкале объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", — говорится в сообщении.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. В ликвидации ЧП были задействованы 260 человек и 80 единиц техники. В МЧС России сообщали, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах".
По последним данным, погибли 12 человек, среди них два ребенка, пострадали 56 человек, сред них — 13 детей.