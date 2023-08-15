МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. На месте пожара в Махачкале объявлена ликвидация открытого горения, идет проливка и разборка конструкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Число погибших при ЧП в Махачкале возросло до 12

"В 01:21 (мск) на месте пожара в Махачкале объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", — говорится в сообщении.

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. В ликвидации ЧП были задействованы 260 человек и 80 единиц техники. В МЧС России сообщали, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах".

По последним данным, погибли 12 человек, среди них два ребенка, пострадали 56 человек, сред них — 13 детей.