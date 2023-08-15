МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Амурская область на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре подпишет соглашения в сфере газохимии, сельского хозяйства, природопользования, логистики на сумму более 150 миллиардов рублей, сообщает Агентство Амурской области по привлечению инвестиций. В Приамурье ввели карантин по бешенству

"Большинство соглашений, которые подпишем на форуме, позволят реализовать проекты общим объемом инвестиций более 150 миллиардов рублей. Согласно поручению губернатора, сейчас ведется поиск проектов и инвесторов для ключевых направлений, определенных в стратегии развития Амурской области до 2030 года", — рассказал заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов.

Одно из важных событий форума в этом году для Приамурья — презентация итогов разработки и утверждение мастер-планов Благовещенска, Свободного и Белогорска. Это позволит в дальнейшем привлекать федеральные, частные и региональные инвестиции в развитие каждого города, отметил Пузанов.

Правительство Приамурья подпишет соглашение по газификации столицы БАМа на сумму более 7 миллиардов рублей. Также в планах обсудить строительство сети автомобильных газозаправочных станций и многофункциональных центров в Свободном и Благовещенске. Центры будут обслуживать население и бизнес по вопросам подключения к сетям газоснабжения.

Традиционно крупнейшее деловое мероприятие принесет региону и новых резидентов ТОР. Господдержку получит реконструкция и модернизация международного аэропорта Благовещенск. Помимо этого, проекты государственно-частного партнерства региона в сфере транспорта, ЖКХ и туризма поддержит по итогам соглашений корпорация ДОМ.РФ. О строительстве животноводческого комплекса на 1800 коров договорится правительство региона с местным производителем.

ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке в Приморском крае. В этом году форум пройдет под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".