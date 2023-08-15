Амурская область подпишет на ВЭФ-2023 соглашения на сумму 150 миллиардов рублей
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Амурская область на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре подпишет соглашения в сфере газохимии, сельского хозяйства, природопользования, логистики на сумму более 150 миллиардов рублей, сообщает Агентство Амурской области по привлечению инвестиций.
"Большинство соглашений, которые подпишем на форуме, позволят реализовать проекты общим объемом инвестиций более 150 миллиардов рублей. Согласно поручению губернатора, сейчас ведется поиск проектов и инвесторов для ключевых направлений, определенных в стратегии развития Амурской области до 2030 года", — рассказал заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов.
Одно из важных событий форума в этом году для Приамурья — презентация итогов разработки и утверждение мастер-планов Благовещенска, Свободного и Белогорска. Это позволит в дальнейшем привлекать федеральные, частные и региональные инвестиции в развитие каждого города, отметил Пузанов.
Правительство Приамурья подпишет соглашение по газификации столицы БАМа на сумму более 7 миллиардов рублей. Также в планах обсудить строительство сети автомобильных газозаправочных станций и многофункциональных центров в Свободном и Благовещенске. Центры будут обслуживать население и бизнес по вопросам подключения к сетям газоснабжения.
Традиционно крупнейшее деловое мероприятие принесет региону и новых резидентов ТОР. Господдержку получит реконструкция и модернизация международного аэропорта Благовещенск. Помимо этого, проекты государственно-частного партнерства региона в сфере транспорта, ЖКХ и туризма поддержит по итогам соглашений корпорация ДОМ.РФ. О строительстве животноводческого комплекса на 1800 коров договорится правительство региона с местным производителем.
ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке в Приморском крае. В этом году форум пройдет под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
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