МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Комплекс сжижения природного газа (КСПГ) в Свободненском районе и горно-металлургический кластер по выработке титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов в Амурской области запустят на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре, сообщает Агентство Амурской области по привлечению инвестиций. Приамурье на ВЭФ-2023 заключит соглашения на 150 миллиардов рублей

"С площадки форума запустят важнейшие для региона и страны производства. Старт проектам намерены дать комплекс сжижения природного газа в Свободненском районе и горно-металлургический кластер по выработке титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов", — рассказал заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов.

О своих намерениях по строительству комплекса по сжижению природного газа заявит на ВЭФ еще один инвестор. Помимо этого, регион подпишет соглашение о создании крупнейшего горно-обогатительного комбината по производству никелевых и медных концентратов в Зейском районе.

В августе правительство региона сообщало, что комплекс сжижения природного газа (КСПГ) в Свободненском районе Амурской области готов на 91%. Первая газовая котельная, которая будет использовать продукт КСПГ, строится в Белогорске. На объекте системы приема, хранения и регазификации (СПХР) завершено устройство фундаментов, ведется монтаж металлоконструкций. На СПХР сжиженный природный газ будут доставлять с КСПГ в специальных криогенных цистернах и подготавливать для использования на котельной.

ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке в Приморском крае. В этом году форум пройдет под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".