МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову сделать все, чтобы минимизировать ущерб при пожаре в Махачкале. Политик назвал последствие ЧП в Махачкале для законодательства по АЗС

Также глава государства попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить о помощи пострадавшим при взрыве на окраине Махачкалы.

"Я знаю, что Минздрав подключился, и МЧС подключились к тому, чтобы помочь оперативно людям, которые оказались в эпицентре трагедии в Дагестане… Татьяна Алексеевна, наиболее нуждающимся оказывается помощь и в московских клиниках. Как работа организована?" — спросил Путин Голикову.

Путин заявил, что все переживают в связи с трагедией в Дагестане, пожелал пострадавшим при взрыве на окраине Махачкалы скорейшего выздоровления и выразил соболезнования близким погибших.

"Мне вчера руководитель республики докладывал о том, что все службы сработали быстро, оперативно, благодарю за это", — сказал Путин на совещании с членами правительства. Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 30 человек

Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.

В результате пожара и взрыва погибли 35 человек. Минувшей ночью спецборт МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 тяжело пострадавших в результате взрыва, их лечение продолжится в клиниках Москвы. В больницах Дагестана, по состоянию на утро среды, оставались 46 раненых.