МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В республике есть все необходимое для оказания помощи и лечения пострадавших после взрыва на АЗС в Махачкале, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства. Путин поручил МЧС минимизировать ущерб при взрыве в Махачкале

"Что касается тех, кто находится в учреждениях Дагестана, их 50 человек, в том числе 14 детей, они находятся тоже в тяжёлом состоянии и состоянии средней тяжести, но мы взаимодействуем плотно с республикой, и вся необходимая помощь оказывается. Всё, что нужно для этого, в республике имеется", — сказала Голикова.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства попросил доложить об оказании помощи пострадавшим.

Она отметила, что, оценив ситуацию на месте, специалисты приняли решение 16 человек, в том числе троих детей, перевезти в федеральные и московские учреждения, силами НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского оказывается соответствующая психологическая помощь семьям, которые потеряли близких и у которых близкие пострадали.

"Всё это находится на контроле, и я хотела бы поблагодарить МЧС, что совместно сработали, быстро вылетел борт со службой медицины катастроф, и мы смогли эвакуировать и быстро привести в Москву", — указала Голикова.

Ранее 16 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале были госпитализированы в федеральные центры минздрава и московские организации.

Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.