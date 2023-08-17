МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил руководителей регионов доложить о доступности инфраструктурных кредитов, в частности в размере 50 миллиардов рублей на обновление автобусов в малых городах и сёлах, есть ли трудности с их получением и использованием. В ФРС оценили влияние ужесточение условий кредитования на экономику США

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России поручил правительству принять все необходимые меры по обновлению общественного транспорта и сказал, что нужно создавать комфортные условия для поездок граждан.

"Для многих субъектов Федерации — это пока сложная задача, прямо скажем. Прежде всего, потому что они требуют немалых финансовых затрат. И без федеральной поддержки здесь, безусловно, не обойтись. В послании этого года, как вы знаете, было предложено задействовать механизм инфраструктурных кредитов. В частности, в размере 50 миллиардов рублей для поставки автобусов в малые города и сельские поселения", — сказал Путин на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России.

Президент попросил руководителей регионов "поделиться сегодня информацией, насколько эффективны такие кредиты, есть ли трудности с их получением и использованием". Путин поручил принять меры по обновлению общественного транспорта

"И еще раз обращаю внимание – надо, не откладывая, решать накопившиеся проблемы в сфере обновления и развития общественного транспорта. Хотел бы сегодня услышать и прошу доложить, как исполняются те решения, которые мы уже обсуждали в 2017 году и с правительством, и на заседании президиума Госсовета", — добавил он.

Путин также уточнил, что известно о том, что некоторые "зависли в ведомствах" и пожелал узнать "о причинах таких сбоев" и самое главное — о реальных сроках решения проблем.