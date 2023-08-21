МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Лидерами рейтинга регионов России по доле специалистов с зарплатами выше среднего стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, в аутсайдерах – Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария, свидетельствует исследование РИА Новости. Названы регионы России - лидеры по численности среднего класса

ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА

Согласно исследованию, в последний год на российском рынке труда наблюдается снижение безработицы и рост зарплат. С июня 2022 года по май 2023-го средняя зарплата в России составила 59 тысяч рублей, что на 13,2% больше, чем за предыдущий 12-месячный период.

Эксперты отмечают, что в реальности в большинстве случаев зарплаты отличаются от средней по стране, упоминаемой в экономических новостях, также важную роль играет региональная дифференциация.

Для определения различий по России эксперты РИА Новости составили второй ежегодный рейтинг регионов по высоким зарплатам. В качестве основного показателя ранжирования была использована доля работников, получающих на руки среднюю в РФ или больше средней зарплату с учетом различий в региональных ценах.

ЗП ВЫШЕ СРЕДНЕЙ – В ШЕСТИ РЕГИОНАХ

По оценкам экспертов РИА Новости, в целом по России с июня 2022 года по май 2023-го доля тех, чья зарплата выше средней по стране, составила 31,7%. По доле высоких зарплат 18 регионов показали результат лучше среднероссийского, при этом в 12 лишь 15% зарабатывают выше среднероссийской зарплаты.

Лидером рейтинга с большим отрывом является ЯНАО. В нем 75% работников имеют зарплату выше средней. Эксперты отмечают, что в регионе высокие зарплаты в области добычи нефти и газа, а цены не столь высокие как во многих других северных и удаленных регионах.

Вторую строчку занял НАО, где 61% зарабатывает больше, чем в среднем по стране. На третьей позиции разместился ХМАО — 60,8%. Четвертым и пятым регионами стали Магаданская область и Чукотка, в которых у порядка 59-60% зарплаты выше средней.

Хорошие результаты регионов-лидеров эксперты объясняют близкой структурой их экономик, ориентированных на добычу сырья. Замыкает эту группу Сахалинская область – 52%.

Также в первую десятку входят: Якутия, Мурманская область, Москва и Санкт-Петербург. Во всех этих регионах доля работников с зарплатой выше средней по России превышает 43%.

Эксперты отмечают, что регион на десятом месте уже в 1,7 раза уступает региону-лидеру. Таким образом, среди лидеров также наблюдается высокая дифференциация по зарплатам.

В числе лидеров в основном представлены сибирские, северные или дальневосточные регионы, а также два крупнейших города России. Лидерство регионов с суровыми климатическими условиями объясняется хорошо развитой прибыльной добывающей промышленностью. Москва и Петербург же выполняют функции финансовых и интеллектуальных центров, на их территории располагаются штаб-квартиры почти всех крупнейших компаний в России.

В КОНЦЕ СПИСКА

Согласно исследованию, в среднем среди лидирующей десятки доля работников с зарплатой выше средней по стране составляет 55%, а у замыкающей десятки – лишь 11,7%.

В 12 регионах менее 15% имеют официальные зарплаты выше средней по России. Еще в 22 регионах эта доля находится в диапазоне от 15 до 20%.

Эксперты отмечают, что в данном случае может быть ощутимое искажение статистики, так как в ряде регионов, которые в большинстве своем расположились в хвосте рейтинга, весьма значительна доля "зарплат в конвертах".

ДОЛЯ РАБОТНИКОВ С ЗАРПЛАТОЙ ВЫШЕ ДВУХ СРЕДНИХ

По оценкам экспертов, средняя зарплата в большинстве случаев может считаться достойной, однако высокой ее назвать сложно. При этом уровень в две средние зарплаты в большей степени характеризует высокий заработок.

Согласно исследованию, в масштабах России в целом 11,3% работников получают больше, чем две среднероссийские зарплаты.

Как отмечают эксперты, в рейтинге по доле работников с зарплатой выше двух средних разница между лидирующими и замыкающими регионами еще значительнее. Если по доле средней зарплаты разница между первой и последней строчкой была восьмикратной, то в случае с долей работников с двумя средними разница составляет 22 раза.

Лидером по доле высокооплачиваемых работников также является ЯНАО с результатом 35,1%. Вторую строку занимает ХМАО (23,5%), очень близкий третий результат (23,3%) – у НАО.

Также хороший результат продемонстрировали Магаданская (18,2%) и Сахалинская области (17,9%). В целом 17 регионов могут похвастаться долей высокооплачиваемых работников выше 10%.

Более типичным результатом для российских регионов по доле работников с двумя средними зарплатами является доля от 4% до 7%. В этом диапазоне результаты показали 44 региона, заключают эксперты.