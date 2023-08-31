МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг по видеосвязи проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин призвал повышать уровень зарплат россиян

В числе вопросов, которые обсудят участники совещания, — газификация региона, реализация экологических программ, а также крупных транспортных проектов.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Совещание пройдет в преддверии губернаторских выборов в Красноярском крае, которые состоятся 8, 9, 10 сентября. В них будет участвовать и действующий врио губернатора края Михаил Котюков (бывший замминистра финансов РФ), которого президент назначил на должность 20 апреля. Во время видеовстречи президент подчеркнул, что Котюков родом из Красноярска, работал там замгубернатора и хорошо понимает Красноярский край и его значимость для России.

Сам Котюков тогда включил в число своих основных задач вопросы развития энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры, обеспечения транспортной связанности территории, транспортной доступности для жителей края, обеспечения всей необходимой инфраструктурой. Актуальными вопросами он называл и повышенную нагрузку на экологию, развитие социальной сферы и социальную поддержку участников военной спецоперации на Украине, проживающих на территории края.

Среди остальных кандидатов на выборах: Денис Терехов от "Новых людей", Андрей Новак от КПРФ, Максим Маркерт от "Справедливой России", Иван Серебряков от "Родины", Александр Глисков от ЛДПР и Ирина Иванова от партии "Зеленые".

В июле в Красноярском крае побывал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, он посетил Норильск. Премьер обратил внимание на ситуацию с выбросами диоксида серы на предприятиях "Норникеля". Во время встречи с Миушстиным Котюков догладывал, что сейчас в регионе выполняется целый ряд инвестиционных проектов, поэтому есть "существенный запрос на специалистов". По его словам, в край идет миграционный приток — как из других регионов РФ, так и из дружественных стран. С учетом этого красноярские власти намерены развивать всю необходимую инфраструктуру. Мишустин же выразил уверенность, что красноярские власти смогут добиться сбалансированного развития городов.

НАДЕЖДЫ НА ПРОЕКТ С КИТАЕМ

Вице-премьер Александр Новак во время июльской поездки в Красноярск отмечал, что социально-экономическое развитие края должно быть обеспечено развитием энергетической инфраструктуры. К примеру, до конца 2024 года планируется завершить строительство нового энергоблока на Красноярской ТЭЦ-3, который даст дополнительные возможности для развития Красноярска и позволит снизить нагрузку на ТЭЦ-1. Кроме того, было заявлено о планах к 2028 году – к 400-летию Красноярска – подключить город к магистральной трубе "Газпрома".

Большие надежды власти Красноярского края связывают с реализацией проекта газопровода "Сила Сибири 2". По прогнозным оценкам, после завершения строительства появится возможность подать природный газ в 395 населенных пунктов, газифицировать 289,5 тысячи квартир/домовладений. Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс сообщал, что маршрут газопровода "Сила Сибири 2", если он будет проложен, пройдет в 50 километрах от Красноярска.

В ходе мартовских переговоров России и КНР Владимир Путин сообщал, что практически все параметры соглашения о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" согласованы. Новак также выражал надежду, что подписание проекта газопровода между Россией и Китаем произойдет в 2023 году, во всяком случае лидеры государств давали указание обеспечить согласование условий проекта в кратчайшие сроки, рассказывал вице-премьер.