МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Чаще уважают начальников в Краснодаре, Красноярске и Ростове-на-Дону, чаще ненавидят — в Санкт-Петербурге и Уфе, показало исследование сервиса SuperJob для РИА Новости. ЦБ назвал десять регионов с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО

"Об уважении начальства среди работающего населения городов-миллионников чаще говорили в Красноярске (70%), Краснодаре (69%) и Ростове-на-Дону (61%). Равнодушны к топ- и мидл-менеджерам чаще жители Казани и Самары (по 33%), а также Волгограда (31%). Респонденты из Самары (15%), Новосибирска (12%) и Волгограда (10%) чаще проявляют симпатию к своему руководителю", — показал опрос 1,6 тысячи респондентов.

"Ненавидят начальников в Санкт-Петербурге (10%), Уфе и Омске (по 9%)", — отмечают авторы исследования.

В ходе опроса выяснилось, что 49% работающих россиян уважают своего непосредственного руководителя, причем женщины испытывают такое чувство чаще мужчин (51 и 47% соответственно). Представители сильного пола чаще женщин говорили о равнодушии по отношению к начальству (31 и 23%).

В общей же сложности о безразличном отношении рассказали 26% россиян. Симпатию к начальнику испытывают 7% опрошенных. О том, что ненавидят руководство, рассказали 6% респондентов. Лишь 1% россиян испытывает любовь к своему непосредственному руководителю. При этом за два года россияне стали чуть реже говорить об уважении к начальству: 49% сейчас против 54% в 2021 году.