МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Общая сумма вложений в реализацию мастер-плана Анадырской агломерации на Чукотке превысит 51,2 миллиарда рублей, сообщил врио губернатора Владислав Кузнецов. Инвестиции в России выросли в первом полугодии в годовом выражении

Во вторник глава государства Владимир Путин провел совещание по реализации программы развития дальневосточных городов, где обсудили мастер-планы развития Анадыря, Магадана и Якутска. Президент поручил до конца года подготовить и утвердить планы комплексного социально-экономического развития магаданской, якутской и анадырской агломераций на период до 2030 года, а также определить источники финансирования и учесть все аспекты.

"Мастер-план развития Анадырской агломерации одобрен президентом − это подтверждает правильность нашей работы… Мастер-план позволяет привлечь средства федерального бюджета, чтобы комплексно решать проблемы развития региона. То есть создать условия для комфортной, удобной жизни людей. Общая сумма вложений – более 51,2 миллиарда рублей", — написал Кузнецов в своем telegram-канале.

Он отметил, что мастер-план развития Анадырской агломерации до 2030 года подготовлен по поручению Путина на основе экспертизы профильных специалистов и наказов жителей.

Кузнецов добавил, что мастер-план позволяет решить проблемы увеличения собственного производства продуктов – курятины, яиц, овощей, обеспечения высокоскоростным интернетом населенных пунктов Чукотки, привлечения медиков за счет увеличения размеров стимулирующих выплат, возведения очистных сооружений и единой централизованной системы канализации в Анадыре. Кроме того, мастер-план предусматривает строительство 50 тысяч "квадратов" нового арендного жилья и социальных объектов в Анадыре и Угольных Копях.