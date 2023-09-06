Власти: в реализацию мастер-плана Анадыря инвестируют 51,2 миллиарда рублей
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Общая сумма вложений в реализацию мастер-плана Анадырской агломерации на Чукотке превысит 51,2 миллиарда рублей, сообщил врио губернатора Владислав Кузнецов.
Во вторник глава государства Владимир Путин провел совещание по реализации программы развития дальневосточных городов, где обсудили мастер-планы развития Анадыря, Магадана и Якутска. Президент поручил до конца года подготовить и утвердить планы комплексного социально-экономического развития магаданской, якутской и анадырской агломераций на период до 2030 года, а также определить источники финансирования и учесть все аспекты.
"Мастер-план развития Анадырской агломерации одобрен президентом − это подтверждает правильность нашей работы… Мастер-план позволяет привлечь средства федерального бюджета, чтобы комплексно решать проблемы развития региона. То есть создать условия для комфортной, удобной жизни людей. Общая сумма вложений – более 51,2 миллиарда рублей", — написал Кузнецов в своем telegram-канале.
Он отметил, что мастер-план развития Анадырской агломерации до 2030 года подготовлен по поручению Путина на основе экспертизы профильных специалистов и наказов жителей.
Кузнецов добавил, что мастер-план позволяет решить проблемы увеличения собственного производства продуктов – курятины, яиц, овощей, обеспечения высокоскоростным интернетом населенных пунктов Чукотки, привлечения медиков за счет увеличения размеров стимулирующих выплат, возведения очистных сооружений и единой централизованной системы канализации в Анадыре. Кроме того, мастер-план предусматривает строительство 50 тысяч "квадратов" нового арендного жилья и социальных объектов в Анадыре и Угольных Копях.
https://1prime.ru/regions/20230906/841665852.html